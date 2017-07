Kim doet dit als vriendendienst. Dat is geweldig.

Kim doet dit als vriendendienst. Dat is geweldig. Yanina Wickmayer

Wickmayer heeft een extra troef op Wimbledon. Ze krijgt de steun van Kim Clijsters. "Ik raakte na Roland Garros met haar aan de praat en ze zei me dat als ik haar hulp nodig zou hebben, ik op haar kon rekenen. Ze wordt niet mijn nieuwe coach, maar zal me hier met al haar ervaring bijstaan."

Yanina Wickmayer (WTA-96) neemt het in haar eerste ronde op Wimbledon op tegen de Oekraïense Bondarenko (WTA-112). Onze landgenote probeert haar voorlopig magere seizoen een beetje kleur te geven op het Londense gras. "Mijn trainingen zijn goed verlopen en Wimbledon is een van mijn favoriete toernooien. Ik voel me klaar om eraan te beginnen."

16:33