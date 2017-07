Flipkens trakteert zichzelf op galaduel tegen Kerber

Kirsten Flipkens voelt zich ook op haar 31e nog uitstekend op gras. In 2013 bereikte ze de halve finales op Wimbledon en ook vier jaar later liet ze in haar eerste ronde uitstekend tennis zien. Dat moest ook wel, want Doi was een taaie klant.

In de eerste set had Flipkens snel een eerste break te pakken. Ze liep uit tot 3-0. Bij 5-3 mocht ze serveren voor de set, maar ze gaf haar service toch nog uit handen. Ze hield het hoofd koel en maakte het in het volgende spelletje wel af.

Eenzelfde scenario in set twee. Opnieuw snelde de Belgische naar een comfortabele voorsprong. Na minder dan een uur was de eindmeet bij een 5-1-stand al in zicht, maar plots bood Doi toch nog stevig weerwerk.

Uiteindelijk was de zesde matchbal de goeie voor Flipkens. In de volgende ronde ontmoet ze Angelique Kerber, de nummer 1 van de wereld.