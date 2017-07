Venus Williams oudste halvefinaliste in 23 jaar

Venus Williams speelde haar 100e wedstrijd op Wimbledon. In 1997, het geboortejaar van haar tegenstandster Jelena Ostapenko (foto), stond ze de eerste keer op het gras van Wimbledon.

20 jaar later bewoog ze nog altijd uitstekend op het prestigieuze grandslamtoernooi. In de eerste set had Ostapenko niks in de melk te brokkelen. In de tweede set bood de verrassende winnares van Roland Garros nog enigszins weerstand, maar Williams bleef kalm en wachtte geduldig tot Ostapenko in de fout ging.

Op haar 37e wordt de Amerikaanse de oudste halvefinaliste van Wimbledon sinds Martina Navratilova in 1994.