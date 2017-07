Venus Williams gunt Konta en Groot-Brittannie geen finale

Konta had van haar Belgische coach Wim Fissette een uitgekiend plannetje gekregen om Venus te vloeren: veel spreiding in haar slagen om te profiteren van de beperkte beweeglijkheid van Venus. Maar de opslag van Venus was onberispelijk. Pas bij 4-4 kon Konta twee breakpunten afdwingen, maar niet verzilveren.

En als je je kansen niet afmaakt... Venus sloeg meteen terug op de opslag van Konta en rijfde de eerste set binnen: 6-4. In het tweede bedrijf kwam Venus al helemaal niet meer in de problemen. De te hoge foutenlast van Konta deed de Britse de das om: 6-2.

Venus Williams staat zo voor de negende keer in de finale van Wimbledon. Vijf keer nam ze de trofee al naar huis. Tegen Garbine Muguruza mikt ze op een zesde eindzege.