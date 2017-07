Darcis-Ferrer is de eerste match op court 17. De wedstrijd begint om 12.30u onze tijd. U kunt het scoreverloop in dit artikel volgen, spel per spel.

Kijk en geniet: Darcis pakt uit met schitterende "between the legs"

Darcis droeg in het spelersrestaurant nog een zak ijs op zijn pols. Met zijn rug lijkt het beter te gaan. "Ik ben helemaal in orde", zegt hij. "Ik zal vandaag agressief en gevarieerd moeten spelen. En veel naar het net komen. Ferrer zal immers weinig ongedwongen fouten maken. Het wordt een beetje een partij zoals ik hier ooit winnend heb afgesloten tegen Nadal (in de eerste ronde van 2013, red). Moeilijk, maar ik heb de wapens om het hem lastig te maken."

Darcis bereidde zich gisteren voor onder een stralende zon. Terwijl Ferrer een intensieve trainingssessie plande met de Argentijn Juan Martin Del Potro, voormalig winnaar van de US Open, sloeg Darcis rustig een balletje met zijn coach Yannis Demeroutis. Het enige onderlinge duel tussen Ferrer en Darcis (op Roland Garros in 2008) werd een makkelijke zege voor de Spanjaard.

Darcis eerste keer in ronde 3 van Wimbledon? Steve Darcis (ATP-61) krijgt David Ferrer tegenover zich in de tweede ronde. De 35-jarige Spanjaard stond 4 jaar geleden nog 3e op de ATP-ranking, maar is intussen teruggezakt naar de 39e plaats. Wel opletten, want Ferrer versloeg in de eerste ronde Richard Gasquet.

