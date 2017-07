Bemelmans heeft Tommy Haas geklopt, en die was onlangs te sterk voor Roger Federer. Het wordt dus geen makkelijke wedstrijd, maar ik zal er alles aan doen om te winnen.

Bemelmans heeft Tommy Haas geklopt, en die was onlangs te sterk voor Roger Federer. Het wordt dus geen makkelijke wedstrijd, maar ik zal er alles aan doen om te winnen. Danill Medvedev

"Eigenlijk wist ik niet wie ik zou kunnen ontmoeten in de tweede ronde", gaf Medvedev toe. "Ik keek niet verder dan Stan Wawrinka. Ik heb nog nooit tegen Bemelmans gespeeld, maar ik heb hem vorig jaar vaak gezien op Challenger-toernooien. Hij is een uitstekende speler, die al in de top 100 stond. Ik denk dat hij graag op gras speelt."

14:51