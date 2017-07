Nadal-killer Müller kan stunt niet herhalen tegen Cilic

Deze kwartfinale op Wimbledon was het derde onderlinge duel in de carrières van Cilic en Müller. De Kroaat versloeg de Luxemburger eerder in 2016 in Rotterdam en vorige maand op Queen's.

De kwartfinale in Londen werd een dubbeltje op zijn kant tussen beide opslagspecialisten. In de eerste en laatste set was het verschil duidelijk.In de drie sets tussenin was het verschil te zoeken in kleine hoekjes.

Cilic leek in de beslissende vijfde set vooral frisser dan Müller. Müller speelde in de vorige ronde een marathonpartij tegen Nadal. Cilic rekende in drie korte sets af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut.