Titelverdediger en lieveling Murray strandt in kwartfinales Wimbledon

De eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht voor de eindwinnaar van 2013 en 2016. Zijn problemen begonnen op het einde van de tweede set. Querrey brak twee keer door de opslag van Murray en won met 4-6.

Murray leek zich snel te herpakken in set drie door op zijn beurt door de opslag van Querrey te breken, maar dat zette de Amerikaan recht op het einde van de set. In de tiebreak won Murray uiteindelijk toch met 4-7.

Maar daarmee leek het bobijntje van de Brit helemaal af. Hij leek steeds meer last te krijgen van de heupblessure die hij al een tijdje met zich meesleurt. Het gevolg was twee keer 6-1 in de laatste twee sets.

Vooral in de laatste set bewoog Murray nog erg moeilijk. Querrey kreeg drie matchpunten op zijn eigen opslag en de grote Amerikaan (1,98m) maakte de wedstrijd af met een ace. Hij mag voor de eerste keer in zijn carrière naar de halve finales in Londen.