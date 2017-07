Roger Federer stoomt door naar 11e Wimbledon-finale

Federer was de favoriet in z'n halve finale tegen Tomas Berdych, maar de wedstrijd ging gelijk op. Maar op de bepalende momenten haalde een oppermachtige Federer alweer z'n beste tennis boven.

Zowel de eerste als de tweede set eindigden op een tiebreak. Daarin maakte telkens vlot het verschil. Met aanvallend tennis zette hij Berydch onder druk en dwong hij de Tsjech in de fout. Federer won beide tiebreaks met 7-4.

In de derde set kwam de klasse van Federer nog wat meer bovendrijven. Berdych wist de Zwitser even in een hoekje te drummen, maar die was niet onder de indruk en maakte met enkele aces twee breekpunten ongedaan.

Daarna trok Federer het laken helemaal naar zich toe en won hij ook de derde set: 6-4.