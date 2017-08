Titelverdedigster Kerber moet meteen haar boeltje pakken in New York

Angelique Kerber zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van de US Open. Na amper 1 uur en 4 minuten zat het grandslamtoernooi op Amerikaanse bodem er al op voor de Duitse titelverdedigster.

Ze botste in haar eerste ronde op de 19-jarige Japanse Naomi Osaka. Zij is de nummer 45 van de wereld, maar geldt wel als een groot talent. Vorig jaar schopte ze het als debutante op de US Open tot in de derde ronde. Tegen Kerber nam ze bij 3-3 in de eerste set het commando over om zo haar eerste zege te boeken tegen een speelster uit de top 10.

De nederlaag van Kerber komt misschien niet helemaal als een verrassing want na haar zege op de US Open van vorig jaar belandde ze in een serieuze dip. Dit kalenderjaar won ze nog geen enkel toernooi en raakte ze op de grandslams nooit verder dan de vierde ronde.

Nog meer slecht nieuws voor Kerber. Door deze nederlaag verdwijnt ze uit de top 10 van de wereldranglijst. Vorige maand was ze nog nummer 1.