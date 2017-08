Flipkens staat na 5 jaar nog eens in tweede ronde US Open

Flipkens had in de eerste set weinig moeite met de opslagen van Brengle. Met agressief tennis hield ze de vinnige Amerikaanse in bedwang. Met twee eenvoudige breaks stak ze de eerste set vlot op zak: 6-2.

Ook in de tweede set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Flipkens. Ze ging meteen twee keer door de opslag van Brengle, maar plots sputterde de motor. Brengle hield haar foutenlast onder controle en kon terugklauwen tot 3-3.

Maar Flipkens hield het hoofd koel: in het felbevochten zevende spelletje kon ze opnieuw een breakpunt verzilveren. De veer van de Amerikaanse was gebroken: met een nieuwe break maakte Flipkens het helemaal af. In de tweede ronde kijkt Flipkens de ervaren Russin Elena Vesnina in de ogen. En dat is vannacht al.