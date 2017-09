Muguruza wordt nummer 1 op WTA-ranglijst na verlies Pliskova op US Open

In een gelijkopgaande eerste set tegen Vandeweghe leek Pliskova bij 5-4 de set naar zich toe te trekken, maar Vandeweghe redde een setpunt en won de openingsset uiteindelijk in de tiebreak.

Gesteund door het thuispubliek ging Vandeweghe door op haar elan en maakte ze na 1 uur en 35 minuten een einde aan de wedstrijd in set twee.

Voor Vandeweghe, die Belgische roots heeft, wordt het haar tweede halve finale op een grandslamtoernooi. Eerder stond ze ook al bij de laatste vier op de Australian Open van dit jaar. Toen verloor ze van haar landgenote Venus Williams. In de halve finales van de US Open neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen Kaia Kanepi en Madison Keys.



Pliskova moet door haar nederlaag afstand doen van haar leidersplaats op de WTA-ranking. Garbine Muguruza, die momenteel derde staat, zal de scepter overnemen. De Spaanse verloor in de vierde ronde van het US Open van de Tsjechische Petra Kvitova, maar wordt maandag toch de 24e nummer 1 van het vrouwentennis.