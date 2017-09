Sloane Stephens verrast Venus Williams en stoot door naar finale US Open

Op de US Open vond de Amerikaanse haar vertrouwen helemaal terug. "Toen ik aan mijn comeback begon, had ik nooit durven dromen dat ik 3 maanden later in de finale van de US Open zou staan", liet Stephens optekenen. "Ik heb hard gewerkt en dat loont nu. Ik ben sprakeloos."

"Ik ben zo gelukkig dat ik in mijn 1e finale van een GrandSlam-toernooi sta. Zeker omdat het voor eigen publiek is. Dat is de droom van iedere tennisspeelster."