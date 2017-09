Letse Sevastova stopt Sjarapova in New York: "Het positieve onthouden"

Maria Sjarapova hield eraan het publiek en de organisatoren - die haar een wildcard bezorgden - te bedanken bij haar aftocht. "Het was een geweldige week. Dit verlies is even een domper maar ik wil al het positieve van de voorbije negen dagen niet vergeten."

"Ik kan heel wat meenemen naar de toekomst. Het is geweldig dat die grandslamrentree eindelijk achter de rug is. Ik ben erg dankbaar voor die mogelijkheid. Ik heb mijn best gedaan en kan daar trots op zijn."

"Het is positief dat ik hier vier wedstrijden kon spelen, voor een groot publiek. Strijden en competitief zijn, dat is wat ik miste. Vooral op een grandslam vind je dat terug. Er zijn heel wat zaken die je kan aanleren in tennis, maar die competitiviteit, de wil en het verlangen om te winnen, de liefde voor wat ik heb, die komen van binnenuit."

Vandaag volstond dat niet om te winnen tegen Sevastova. Sjarapova was groot in de nederlaag: "Anastasija heeft een heel gamma van slagen. Ze brengt ook veel ballen terug. Ze vindt snel het vertrouwen. Toen ze een paar van die rally's won, keerde het momentum."