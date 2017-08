Goffin moet op zijn tanden bijten, maar na 4u30' krijgt hij Pella toch klein

David Goffin is tot het uiterste moeten gaan om de Argentijn Guido Pella opzij te zetten. Goffin had enkele medische behandelingen nodig om op de been te blijven, maar hij zette toch door. En met succes. Na een titanenstrijd kraakte Pella (ATP-72). Met een plaats in de 3e ronde evenaart hij zijn beste prestatie ooit op de US Open. Gaël Monfils is zijn volgende tegenstander.