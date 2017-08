US Open van Bemelmans eindigt al in de eerste ronde

Lucas Pouille had sinds Wimbledon geen match meer gewonnen, maar Ruben Bemelmans bleek voor de Fransman, die geboren is op een steenworp van de Belgische de grens, de ideale tegenstander. Bemelmans haalde 2 jaar geleden in zijn enige deelname op de US Open nog de 3e ronde, maar nu zat zo'n stunt er niet in.

De start van de wedstrijd was al tekenend. In de eerste 3 games kon Bemelmans maar 2 punten maken, zodat Pouille tot 3-0 kon uitlopen. Bemelmans kwam nog beter in de set, maar het kalf was al verdronken.