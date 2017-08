Darcis is klasse te licht voor Argentijn Pella op US Open

De voorbije twee jaar schopte Steve Darcis het telkens tot in de tweede ronde in New York, maar dit jaar zat dat er niet in voor onze landgenoot. Hij botste op een veel sterkere Guido Pella in zijn openingsmatch.

De Argentijn, die nochtans lager staat op de ATP-ranglijst, gunde Darcis amper drie spelletjes. Darcis maakte veel te veel fouten en na 1 uur en 29 minuten zat de tennispartij er al op. Het was nog maar de tweede officiële match voor Darcis sinds zijn opgave op Wimbledon begin juli.

Door de snelle uitschakeling van Darcis krijgen we dus geen duel tussen de Belgische mannen op de US Open. Hij zou in de tweede ronde immers op David Goffin gebotst zijn.