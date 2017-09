Primeur op de US Open: een Zuid-Afrikaan in de halve finales

Met Anderson staat er voor de eerste keer een Zuid-Afrikaan in de halve finales van de US Open. De 31-jarige tennisspeler treedt in de voetsporen van Wayne Ferreira. Die speelde in 1992 en 2003 de halve finales van de Australian Open.

De Amerikaanse tennisfans hadden vurig gehoopt dat Sam Querrey het zou halen. Het is al van 2006 geleden dat een Amerikaan de halve finales speelde in New York. Andy Roddick won toen van de Rus Joezjny.