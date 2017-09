Del Potro verknalt de nummer 1-droom van Roger Federer

Roger Federer zal geen derde grandslamtoernooi winnen dit seizoen. De Argentijn Juan Marin Del Potro stopte de Zwitser in de kwartfinale in 4 sets: 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4. In de derde set liet Federer 4 setballen liggen. Nadat hij dit jaar al de Australian Open en Wimbledon gewonnen had, was de 36-jarige Zwitser bij winst in New York weer nummer 1 geworden.