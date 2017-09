Nadal zet Del Potro opzij in 4 sets en stoot door naar de finale

Rafael Nadal liet in zijn kwartfinale geen spaander heen van de Rus Andrej Roeblev en begon dan ook relatief uitgerust aan de halve finale tegen De Potro.

Maar het was de Argentijn die het best uit de startblokken schoot. Met snoeiharde opslagen dwong hij Nadal in de verdediging en zo pakte hij de eerste set met 6-4.

Daarna liet de opslag van Del Potro het afweten. Nadal rook bloed en stak de 2e set op zak met een droge 6-0. In de 3e set ging de Spanjaard door op zijn elan. Del Potro bood nog wel weerwerk, maar dat mocht niet baten: 6-3. Ook in de 4e set was Nadal heer en meester. Het eerste matchpunt was meteen het goede voor de nummer 1: 6-2.

Nadal kan zondagnacht zijn 3e US Open-titel veroveren, na 2010 en 2013. In 2011 moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic.