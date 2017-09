Wankele Goffin kan geen enkele set winnen in zijn achtste finale

Dankzij de opgave van Monfils in de vorige ronde stond David Goffin voor het eerst in de achtste finale in New York. Onze landgenoot had er wellicht meer van verwacht, maar tegen de piepjonge Rus Roeblev zat hij nooit helemaal goed in de wedstrijd.

De grote schuldige daarvoor leek de linkerknie van Goffin. Onze landgenoot bewoog niet erg vinnig op het Amerikaanse hardcourt. In de eerste set hield hij wel lang gelijke tred met zijn 19-jarige tegenstander, die zeer goed stond te serveren. Maar bij 5-6 gaf Goffin zijn opslag en de set toch uit handen.

In de volgende set leek er beterschap op komst. Goffin haalde wat agressiever tennis uit de kast en ging twee keer door de opslag van Roeblev. Maar de opflakkering was van korte duur. Hij liet de Rus weer in de wedstrijd komen. De Belg leek niet meer 100 procent gefocust en moest na een tiebreak ook de tweede set vergeten.

Roeblev zag waar het schoentje knelde en deed Goffin lopen. Onze landgenoot kon geen vuist meer maken en na twee nipte sets was de score in de beslissende set dan ook duidelijker: 3-6.

Roeblev is de jongste speler die zich plaatst voor de kwartfinale van de US Open sinds Andy Roddick in 2001. David Goffin moet zich nu proberen klaarstomen voor het duel tussen België en Australië over 10 dagen in de Daviscup.