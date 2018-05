Tweevoudig Australian Open-winnares Azarenka ligt eruit

Viktoria Azarenka kreeg er met 2 keer 5-7 van langs. Haar voorbereiding verliep niet rimpelloos, aangezien ze in een juridische strijd verwikkeld was over het hoederecht van haar zoontje.

Roland Garros was pas haar vijfde toernooi dit jaar. In Madrid haalde ze de tweede ronde, in Rome werd ze er meteen uitgeknikkerd. Azarenka is momenteel de nummer 84 van de wereld.

Azarenka won in 2012 en 2013 de Australian Open. Haar beste resultaat in Parijs was een halve finale in 2013, toen ze op Maria Sjarapova botste.