Ik ben verlost van de bacteriële infectie die me in Madrid parten speelde en voel me weer 100%. Ik denk dat ik hier goed zal spelen. Gravel is een ondergrond die me bevalt. Ik houd ervan om door te glijden, veel effect aan de ballen te geven en variatie in mijn spel te brengen. De meeste speelsters slaan liever vlak en hard. Ik denk dat ik hier dan in het voordeel ben. Elise Mertens

12:22