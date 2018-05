Wawrinka nog steeds niet op dreef: uitgeschakeld in 1e ronde in Parijs

Wawrinka werd in augustus vorig jaar twee keer geopereerd aan zijn knie, maar in februari speelden de problemen opnieuw op in Marseille. Twee weken geleden, in Rome, waagde hij zich weer op een gravelcourt, maar ook dat werd geen succes. Hij ging bij zijn rentree meteen onderuit tegen de Amerikaan Steve Johnson.

Er stonden dan ook veel vraagtekens bij Wawrinka op de hoofdtabel van Roland Garros. De verliezend finalist van vorig jaar weerde zich kranig tegen de Spanjaard Guillermo Garcia Lopez (ATP 67), maar moest het hoofd buigen in twee sets.

In de tweede ronde treft Garcia-Lopez de Rus Karen Khatsjanov (ATP 38), die het met 7-6 (7/0), 6-3 en 6-3 haalde van de Oostenrijker Andreas Haider-Maurer (ATP 412).