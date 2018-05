De eerste tekenen in set 3 zijn hoopvol, want Goffin begint eraan met een break. Is hij nu gelanceerd?

Break Goffin De eerste tekenen in set 3 zijn hoopvol, want Goffin begint eraan met een break. Is hij nu gelanceerd?

We mogen officieel van een gemiste start spreken voor David Goffin, want hij moet andermaal zijn meerdere erkennen in Haase op zijn eigen opslag. 6-4 voor de Nederlander in set 1.

Haase wint set 1 We mogen officieel van een gemiste start spreken voor David Goffin, want hij moet andermaal zijn meerdere erkennen in Haase op zijn eigen opslag. 6-4 voor de Nederlander in set 1.

In Monte Carlo en in Rome was mijn tennis goed. Ik hoop op een goede Roland Garros

In Monte Carlo en in Rome was mijn tennis goed. Ik hoop op een goede Roland Garros Robin Haase (ATP-44)

David Goffin (ATP-9) is de enige Belgische man op de hoofdtabel van Roland Garros. Onze landgenoot is opnieuw in topvorm en kijkt uit naar de start van het toernooi.

Goffin klopte Haase nog geen 3 weken geleden David Goffin (ATP-9) begint vandaag aan zijn campagne op Rolland Garros. In de 1e ronde moet de beste tennisbelg van het moment het opnemen tegen Robin Haase (ATP-44). De 31-jarige Nederlander is in vorm en schat zelf de kansen op een stunt vrij hoog in. In de tweede ronde van het Masters 1.000-tornooi in Madrid, een voorbereidingstornooi op Rolland Garros, moest de Nederlander in Goffin wel zijn meerdere erkennen. Na een felbevochten 1e set kon Goffin de wedstrijd uiteindelijk naar zich toetrekken met 7-5 en 6-3. Zien we straks eenzelfde scenario?

15:16