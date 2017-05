Tunesische verrast Cibulkova en is beste Arabische in grandslamhistorie

Jabeur beleeft een sprookje in Parijs: de 22-jarige werd opgevist als beste verliezer uit de kwalificaties en staat na haar stuntzege tegen de 28-jarige Slovaakse in de derde ronde.

Nooit eerder kon een Arabische speelster twee wedstrijden op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi winnen. Tot nu had Jabeurs landgenote Selima Sfar de beste resultaten: ze haalde in de jaren 2000 verschillende keren de tweede ronde in Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

Jabeur geldt als een groot graveltalent: in 2010 verloor ze de juniorefinale op Roland Garros, in 2011 won ze. Jabeur huldigde Sfar: "Zij heeft me geïnspireerd en altijd geholpen. Ik ben heel gelukkig."

In de volgende ronde is de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA-31) de opponente.