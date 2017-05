Elise Mertens schakelt reekshoofd uit in Parijs

"Dit is ongelooflijk, ik had het niet verwacht", was Elise Mertens overweldigd na haar overwinning. "Ik ben aan het zoeken naar de juiste woorden, maar ik vind ze niet."

"Mijn energieniveau in de tweede set was veel minder, maar ik ben blijven vechten. Ik heb geprobeerd om agressief te spelen. Het kon elke kant op, maar ik ben blij dat ik het bij het eerste matchpunt afgemaakt heb."

Mertens beleeft een wonderjaar in 2017. "Mijn jaar is goed begonnen en dit is toch de bevestiging dat ik het waard ben om hier te staan."

In de tweede ronde ontmoet Elise Mertens de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA-105). Hogenkamp komt uit de kwalificaties en schakelde in de eerste ronde Jelena Jankovic uit in twee sets.