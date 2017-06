Halep vergezelt Ostapenko naar de finale van Roland Garros

Voor de 25-jarige Halep, die in de kwartfinales nog een matchbal moest redden tegen Jelina Svitolina (WTA-6), wordt het haar tweede finale in Parijs. In 2014 verloor de Roemeense al eens van Maria Sjarapova.

Halep en Ostapenko kwamen elkaar nog nooit eerder tegen op het WTA-circuit. Voor beide speelsters zou het een eerste triomf zijn in een grandslamtoernooi. Als Halep wint, wordt ze de nieuwe nummer 1 van de wereld.

In haar halve finale tegen Pliskova vocht Halep alvast een boeiend baselineduel uit. Ze acteerde regelmatiger en verdedigend sterker dan haar opponente. Pliskova voerde in de tweede set het hoge woord, maar kwam al te vaak in de problemen door haar hoge foutenlast.