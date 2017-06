Jarige Ostapenko is eerste (Letse) finaliste op Roland Garros

Ostapenko wisselde sterke punten en returns vanuit onmogelijke hoeken af met een hoge foutenlast. Uiteindelijk maakte haar grote slagkracht (met 50 winners) het verschil en bewees ze het potentieel te hebben om over afzienbare tijd door te stoten tot de top 20.

Ze had 2,5 uur nodig om het laken in drie sets naar zich toe te trekken. Ostapenko is de eerste ongeplaatste speelster sinds 1983 die de finale in Parijs bereikt.

Een derde ronde op de Australian Open in januari van dit jaar was voor Ostapenko het beste resultaat op een Grandslam tot nog toe. Bij haar eerste deelname aan Roland Garros ging ze er vorig jaar in de eerste ronde uit.

Voor Bacsinzky (WTA-31) was het de tweede halve finale. Eerder werd de Zwitserse ook in 2015 in de halve eindstrijd uitgeschakeld.

In de finale neemt Ostapenko het op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Simona Halep (WTA-4) en Karoline Pliskova (WTA-3). Die halve finale wordt zo meteen afgewerkt.