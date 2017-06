Roland Garros ziet opnieuw verrassing: Venus Williams sneuvelt tegen Bacsinszky

De oudste van de Venus-zussen haalde in haar eerste drie wedstrijden in Parijs het niveau van haar beste dagen. Maar die lijn kon ze niet doortrekken tegen Bacsinszky. Al in de eerste set speelde Williams erg wisselvallig.

In de eerste set kwam ze 5-1 achter. Maar Venus vocht zich uiteindelijk nog naar setwinst door drie keer op rij door de opslag van de Zwitserse te breken.

Maar er was meer aan de hand, want het spel van Venus zakte daarna helemaal opnieuw in. In de tweede set moest ze haar opslagspel drie keer inleveren. Het gevolg was een 6-2-zege voor Bacsinszky.

Bacsinszky had te smaak te pakken en gunde Venus nog maar een spelletje in de beslissende derde set. Bacsinszky kreeg tien breekpunten in die laatste set.