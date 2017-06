Del Potro doet Murray een set lang zwoegen in derde ronde

Del Potro domineerde de eerste set en ging in het derde spel door de opslag van Murray. Het leverde de Argentijn op zijn eigen opslag een setpunt op bij 4-5, maar Murray toonde zijn vechtersmentaliteit en dwong toch nog een tiebreak af.

Daarin trokken beide heren de spankracht nog wat op. Het ging lang gelijk op. Uiteindelijk besliste een omstreden bal over de eerste set. Een bal werd tot onbegrip van de Argentijn uit gegeven, maar de hoofdscheidsrechter kon de precieze afdruk in het gravel niet vinden en volgde de lijnrechter.

Dat was een mentale mokerslag voor Del Potro. Hij verloor meteen zijn eerste opslagspel in de tweede set. Murray profiteerde optimaal, liet de Argentijn veel lopen en speelde vooral in zijn zwakke backhand.

Set drie was overbodig. Murray maakte er na net geen drie uur een einde aan na 6-0-setwinst.