Djokovic heeft vijf sets nodig om Schwartzman klein te krijgen

Djokovic startte nog goed, maar moest zijn 4-1-voorsprong en de eerste set prijsgeven (5-7). In de tweede set herpakte de Serviër zich door met 6-3 te winnen. Schwartzman, die voor het eerst de derde ronde haalde op een grandslamtoernooi, was niet onder de indruk en haalde een hoog niveau.

De Argentijn wist ook de derde set op zijn naam te schrijven (3-6). Hij amuseerde zich duidelijk en had tijd om tussendoor even te jongleren met een tennisbal. Maar daarna speelde de vermoeidheid en pijn in de rug hem parten. Djokovic rook bloed en zette de wedstrijd naar zijn hand. Hij won de laatste twee resterende sets met 6-1.

De Servische tennisser zit nog altijd op schema om zijn titel eventueel te verlengen. In de achtste finale moet hij dan wel voorbij de winnaar van het duel tussen Lucas Pouille (ATP-17) en Albert Ramos (ATP-20) geraken.