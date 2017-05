Goffin is meer dan maat te groot voor Mathieu

Ook in de derde set kan Mathieu geen vuist maken. Goffin plaatst zich probleemloos voor de tweede ronde na drie sets.

Goffin stoot door Ook in de derde set kan Mathieu geen vuist maken. Goffin plaatst zich probleemloos voor de tweede ronde na drie sets.

Goffin heeft zich niet van de wijs laten brengen door de onderbrekingen en het Franse publiek. Ook set 2 is binnen met 6-2.

Mathieu heeft last van een blessure aan zijn linkervoet en heeft al twee keer verzorging gekregen. De Fransman lijkt een vogel voor de kat.

David Goffin is klaar voor Roland Garros

David Goffin is de laatste weken goed bezig op gravel en hoopt ver te geraken in Parijs. Zijn eerste horde is Paul-Henri Mathieu.

