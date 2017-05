Steve Darcis kan niet stunten tegen Raonic

Steve Darcis had het niet getroffen bij de loting, want zesde reekshoofd Milos Raonic kwam uit de bus. Gravel is niet de favoriete ondergrond van de Canadees, maar op papier was Raonic de grote favoriet.

En die favorietenrol maakte hij ook waar. Darcis probeerde met variatie de kracht van Raonic te neutraliseren, maar dat was onbegonnen werk. Er kwam geen enkel barstje in het pantser van Raonic.

Pas in de derde set toen het kalf al bijna verdronken was, kon Darcis twee breakpunten versieren. Zo groot was de dominantie van Raonic. Na anderhalf uur was het afgelopen: 6-3, 6-4, 6-2.