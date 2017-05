De Greef verliest debuutmatch op Roland Garros met opgeheven hoofd

Arthur De Greef (25) mocht in zijn debuutmatch op een grandslamtoernooi meteen zijn kwaliteiten tonen op Court Suzanne Lenglen. De Greef had toch wat last van podiumvrees, want in de eerste set moest hij drie keer zijn service inleveren: 6-2.

In de tweede set was De Greef, die de kwalificaties had overleefd, wel bij de les. Onze landgenoot serveerde sterk en bracht de tussenstand met 3-6 toch ietwat verrassend weer in evenwicht.

Maar in de derde set haperde de opslag van De Greef weer. Gasquet stoomde in geen tijd door naar 6-1-setwinst. In de vierde set vocht De Greef nog voor wat hij waard was, maar Gasquet gaf de zege niet meer uit handen.