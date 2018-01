Gisteren stond Elise Mertens nog tot 2u plaatselijke tijd op het terrein. "Het is waar dat ik maar anderhalve dag recuperatie zal hebben en dit jaar al erg veel gespeeld heb, maar ik denk dat ik doorga op een soort van automatische piloot", vertelt ze. "Uiteindelijk doe ik niets liever dan op het veld staan en me meten met de beste speelsters ter wereld. Voorlopig hoor je me niet klagen."

"Je hoort me niet klagen" Gisteren stond Elise Mertens nog tot 2u plaatselijke tijd op het terrein. "Het is waar dat ik maar anderhalve dag recuperatie zal hebben en dit jaar al erg veel gespeeld heb, maar ik denk dat ik doorga op een soort van automatische piloot", vertelt ze. "Uiteindelijk doe ik niets liever dan op het veld staan en me meten met de beste speelsters ter wereld. Voorlopig hoor je me niet klagen."

Ik heb dit jaar al heel veel wedstrijden op de teller staan, maar mentaal en fysiek voel ik me nog goed. Na mijn titel in Hobart heb ik erg veel vertrouwen, maar de laatste dagen waren best wel vermoeiend.

Ik heb dit jaar al heel veel wedstrijden op de teller staan, maar mentaal en fysiek voel ik me nog goed. Na mijn titel in Hobart heb ik erg veel vertrouwen, maar de laatste dagen waren best wel vermoeiend. Elise Mertens

Elise is een sympathieke meid. Ik volg haar resultaten. Ik verwacht een gelijkopgaande wedstrijd. Ik zal agressief voor de dag moeten komen, want ze verdedigt erg goed.

Elise is een sympathieke meid. Ik volg haar resultaten. Ik verwacht een gelijkopgaande wedstrijd. Ik zal agressief voor de dag moeten komen, want ze verdedigt erg goed. Alizé Cornet

We zullen een plan uitwerken. Cornet heeft een prima tegenaanval in de armen en verplaatst zich gezwind over het veld. Ze is een beetje een allrounder. Robbe Ceyssens, coach en partner van Elise Mertens

09:58