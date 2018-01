Australian Open zit er na twee matchen op voor Flipkens

Kirsten Flipkens was niet al te teleurgesteld na haar nederlaag. "Ik had niet al te veel verwachtingen vandaag. Ik wist dat ik tegen een sterke speelster moest die een beetje hetzelfde spel speelt."

"Er zaten iets te veel ups en downs in mijn tennis. Ik had dat ook wel verwacht want mijn voorbereiding was niet honderd procent door mijn schouder. Maar die blessure wil ik vandaag niet inroepen als excuus. Ik heb geen last gehad. Dat is het positieve dat ik moet meenemen."