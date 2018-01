Schouder van Flipkens houdt het 2,5 uur vol: Riske moet eraan geloven

Normaal gezien hadden Flipkens en Riske elkaar vorige week in Hobart al in de ogen gekeken, maar daar oordeelde een schouderblessure bij onze landgenote anders over. Die schouder leek Flipkens in Melbourne niet te deren, al moest ze wel meteen haar service inleveren na een felbevochten openingsspelletje.

Flipkens raakte maar moeilijk in haar ritme, maakte te veel onnodige fouten met de forehand en leverde in het vijfde spelletje opnieuw haar opslag in. De Amerikaanse mocht bij 5-2 serveren voor de openingsset, al had ze wel 6 setpunten nodig om die eerste set naar zich toe te trekken.