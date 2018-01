Elise Mertens op een drafje naar tweede ronde in Melbourne

Mertens had minder dan een uur nodig tegen Kuzmova: "Ik ben tevreden. Ik kwam wat vermoeid aan, maar het vertrouwen heeft me geholpen. Ik heb redelijk goed gespeeld. Ik was agressief, want Kuzmova is jong en slaat hard."

"De banen zij hier een beetje anders dan in Hobart, de bal botst hier hoger op. De druk was hier ook minder. Dit was een eerste ronde, in Hobart ging het om een finale. Die speel je niet elke dag."

Wat brengt Gavrilova? "Het is de 4e keer dat ik haar ontmoet. Ik weet hoe zij speelt. Ze heeft een goeie forehand en probeert hard te slagen, maar ik speel momenteel goed. Ik moet me op mezelf focussen. Misschien spelen we op een grote court, maar dat deert me niet. Ik hou ervan."