Van Uytvanck moet meteen inpakken in Melbourne: "Niet goed gespeeld"

Alison Van Uytvanck (WTA-77) raakte in Melbourne nooit verder dan de 1e ronde, maar mocht dit jaar niet klagen met de loting. Al in het 1e spelletje kreeg ze 4 kansen om de service van Petra Martic (WTA-81) af te snoepen, maar die liet ze telkens onbenut.

Dan sprong de Kroatische beter om met de mogelijkheden, want in het 4e spelletje ging zij wel door de service van Van Uytvanck. Toch was de 1e set nog niet afgelopen. Bij 4-2 zorgde onze landgenote met een fraaie passeerslag met de forehand voor een rebreak. In de beslissende tiebreak liep Martic al snel uit tot 5-1. Van Uytvanck knokte zich nog terug naar 5-4, maar moest de 1e set toch aan de Kroatische laten.

Ondanks winst in de openingsset riep Martic bij het begin van de 2e set de hulp in van de kinesist. Die onderbreking deed haar duidelijk geen kwaad, want ze ging meteen door de opslag van Van Uytvanck. De toon was zo gezet en Martic stoomde door naar winst, want ze pakte ook set 2 met 6-3.