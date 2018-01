Het is voor mij niet echt een verrassing dat ik Mertens in de kwartfinales ontmoet. Ik weet dat ze in staat is tot groots tennis.

Het is voor mij niet echt een verrassing dat ik Mertens in de kwartfinales ontmoet. Ik weet dat ze in staat is tot groots tennis. Elina Svitolina

Ook Elina Svitolina verkeert in de winningmood. In de aanloop naar de Australian Open won ze het toernooi van Brisbane.

Revanche voor Istanbul? Elise Mertens speelde al een keer in haar carrière tegen Elina Svitolina. Vorig jaar verloor ze in de finale van het graveltoernooi van Istanbul in 2 sets: 6-2 en 6-4. "Dit wordt helemaal een andere wedstrijd", blikt Mertens vooruit. "We spelen op hardcourt in een kwartfinale van een grandslamtoernooi. Svitolina verdedigt goed en is fysiek sterk, maar ik ben er ook klaar voor."

12:07