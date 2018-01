Mertens kent Martic niet goed, maar op de Australian Open kunnen de coaches en spelers wel beelden opvragen van de tegenstander. "En dan is er ook nog YouTube", gaf haar coach en vriend Robbe Ceyssens toe. "Dat is superhandig om informatie te bekomen voor het op punt stellen van het tactische plan."

Ik beschouw mezelf niet als de favoriete", bleef Mertens bescheiden. "Ze is inderdaad geen reekshoofd, maar iedereen is elkaar waard op dit toernooi. En zelf beschouw ik me ook nog niet als een absolute topspeelster. Daar moet ik nog een lange weg voor afleggen."

Ik heb de afgelopen tijd veel wedstrijden gespeeld, maar ik voel me nog fris. Mentaal sta ik sterk en dat heeft me er tegen Cornet ook door geholpen.

Mertens trainde de dag voor de wedstrijd slechts een klein uurtje op het einde van de namiddag. "Het belangrijkste is rusten. Ik heb een ijsbad genomen, ook al is het de eerste twee minuten heel moeilijk om te verdragen. Verder stretch ik veel en heb ik me laten masseren. En dan wil ik even de bal voelen. Dat vind ik het leukste."

