Ik ben blij met de aandacht voor David, maar ik sta ervan te kijken dat men hem al zo snel tot een kandidaat-winnaar rekent. Dat is hij voor mij niet. Thierry Van Cleemput, coach Goffin

"Hij heeft zelfs nog nooit een halve finale gespeeld" "Goffin heeft uitstekend gepresteerd op de Masters, maar hij is er nog niet", blijft coach Van Cleemput realistisch. "Hij heeft potentieel, maar hij is er in het verleden nog nooit eerder in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van een grandslamtoernooi. Laten we eerst dat proberen te bereiken. Er zijn tegenstanders genoeg. Djokovic bijvoorbeeld heeft zijn comeback niet gemist."

Thierry Van Cleemput, de coach van Goffin, vreest morgen niet alleen de tegenstander, maar ook de hitte. "Goffin had in het verleden al vaker last had van maagproblemen bij deze temperaturen, maar we hebben een heel schema uitgewerkt. Hij zal er staan. Zijn partij tegen Bachinger was zeker niet zijn beste. Maar hij heeft goed gereageerd. Tegen Benneteau zal het eerste uur cruciaal zijn."

In de laatste ontmoeting tussen beide spelers in november vorig jaar in Parijs trok Benneteau aan het langste eind. "Ik ga vanzelfsprekend proberen te spelen als toen, maar de omstandigheden zijn anders. Er is hier voortdurend wind, de courts zijn anders en je hebt de brandende zon. Ik zal me dus moeten aanpassen. Tegen Goffin zal ik mijn niveau toch nog eens moeten optrekken."

Benneteau: "Goffin is favoriet" "Ik denk dat het een moeilijke match wordt tegen Goffin. Het wordt dan ook nog eens zeer warm", vertelde Benneteau daags voor de match. "Op papier is Goffin natuurlijk favoriet. Ik zal mijn momenten moeten uitkiezen, want hij speelt al maanden heel sterk. Het is een buitengewoon intelligente speler. Hij verplaatst zich goed en is heel compleet. Zijn wedstrijden in de finale van de Davis Cup waren indrukwekkend. Hij bleef spelen op een zeer hoog niveau."

Goffin v Goffin@David__Goffin meets his virtual self as he tries out #AOTennis along with @JoKonta91 and @AngeliqueKerber #AusOpen pic.twitter.com/ChkJ9khrjA — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 januari 2018 Goffin oefende al eens op de spelconsole

Goffin tegen Benneteau Goffin neemt het in zijn tweede ronde in Australië op tegen Julien Benneteau (ATP-59). De Fransman klopte in zijn eerste match de Japanner Taro Daniel (ATP-96) in vier sets. Ze spelen de derde match op court 2, dat is rond 4 uur onze tijd.

Vooraf

Julien Benneteau geboortedatum: 20/12/1981

geboorteplaats: Bourg-en-Bresse (Fra)

lengte: 1,85 m

gewicht: 79 kg

slag: rechtshandig

prof sinds: 2000

