Tweede ronde van Melbourne is eindstation voor Bemelmans

"Op het einde van de eerste set begon ik last te krijgen van mijn adductoren. In set 2 werd het alleen maar erger", zegt Ruben Bemelmans na een partij van 1 uur en 3 kwartier.

"De kinebehandeling heeft niet geholpen, ik kon amper nog op mijn rechterbeen steunen. Ik heb wel doorgespeeld, maar dat mocht niet baten. Jammer, want ik had het gevoel dat er veel meer inzat. Het positieve aan de zaak is dat het geen heel zware blessure is."