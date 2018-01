Alsof hij nooit is weggeweest: Djokovic maakt indruk in Australië

De voorbije 6 maanden stond Novak Djokovic aan de kant met een elleboogblessure. Deze maand zei hij nog af voor enkele demonstratiematchen, maar op de Australian Open verliep vanochtend alles naar wens.

Djokovic, afgezakt naar nummer 14 op de wereldranglijst, liet tegen Donald Young (ATP-63) zien dat hij niks van zijn pluimen verloren is. De zesvoudige winnaar versloeg de Amerikaan in 3 sets. "Ik speelde perfect tennis, alsof ik nooit gestopt was", lachte hij achteraf.

Tijdens de wedstrijd kon er al een grapje af. Toen hawk-eye even op zich liet wachten, maande Djokovic de computer aan om wakker te worden (kijk hieronder naar de video).