Bemelmans neemt revanche op Daviscup-boeman Pouille

Ruben Bemelmans (ATP-117) had nog een eitje te pellen met zijn tegenstander, want het was Lucas Pouille die in november België van de Daviscup-zege hield met een overwinning tegen Steve Darcis.

Pouille raakte in Melbourne nog nooit voorbij de eerste ronde en keek ook nu al snel tegen een 2-0-achterstand aan in de sets tegen een sterk spelende Bemelmans, die de Fransman vaak in de fout dwong.

Bij zijn twee eerdere deelnames ging Bemelmans er in de eerste ronde uit, nu leek hij die kaap te ronden in 3 sets. In de tiebreak van de 3e set stond Bemelmans bij 4-2 op 3 punten van de overwinning, maar Pouille zette de scheve situatie nog recht.

Bemelmans kreeg het wat lastiger in set 4 en moest een pak breakpunten wegwerken, goed voor een nieuwe tiebreak. Die leek opnieuw slecht uit te draaien voor Bemelmans. Pouille kreeg bij 6-5 een setpunt, maar de Belg hield het hoofd koel en maakte 3 punten op een rij. In de volgende ronde treft Bemelmans de Georgiër Nikoloz Basilasjvili (ATP-60).