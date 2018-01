Federer stoot zonder setverlies door naar de halve finale

Berdych en Federer keken elkaar al voor de 26e keer in hun carrière in de ogen. De statistieken gaven Berdych weinig kans, maar de nummer 20 van de wereld kwam in set 1 toch een break voor. Federer kon een setpunt wegwerken en won de set uiteindelijk nog in de tiebreak met 1-7.

In de 2e set had de Zwitser aan 1 break genoeg om de set binnen te halen met 3-6. Federer rook een plek in de halve finale en stoomde ook in set 3 door. Hij verloor 1 opslagspelletje maar ging zelf 2 keer door de opslag van Berdych. Federer haalde het zo in 3 sets.

In de halve finale komt hij Chung Hyeon tegen. De nummer 58 plaatste zich als eerste Zuid-Koreaan ooit voor de laatste 4 van een grandslamtoernooi. De andere halve finale gaat tussen Cilic (ATP-6) en Edmund (ATP-49).