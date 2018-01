VIDEO: Nadal moet in kwartfinales geblesseerd de strijd staken

"Op een bepaald moment in de vierde set, bij een dropshot geloof ik, voelde ik iets", zegt Nadal. "Mijn been blokkeerde. Telkens als ik bewoog, deed het pijn. En je kunt niet winnen zonder te bewegen."

Nadal won de Australian Open in 2009 en was er al 3 keer verliezend finalist, in 2012, 2014 en 2017. "Ik speel hier heel graag en voelde me klaar om voor de titel te strijden. Het was vandaag een match waarin alles kon gebeuren. Ik kon winnen, ik kon verliezen. Maar als ik eerlijk ben, was Cilic ook heel sterk aan het spelen."

Om te weten hoe ernstig de blessure is, moet Nadal nog even wachten. "Morgen laat ik een scan nemen, dan zullen we meer weten." De vele letsels moeten tot nadenken stemmen, vindt de nummer 1 van de wereld. "Te veel jongens lopen blessures op. De ATP moet een beetje meer bezig zijn met de gezondheid van de spelers. Er is nog een leven na het tennis. Ik weet niet wat er zal gebeuren als we op deze heel harde ondergronden moeten blijven spelen."