VIDEO: Masters-winnaar Dimitrov struikelt over Edmund

De 23-jarige Edmund stond een eerste keer in de kwartfinale van een grandslamtoernooi. Maar zenuwen had de jonge Brit niet, ook niet oog in oog met Grigor Dimitrov, de winnaar van de finale van de Masters.

Dimitrov had thuisfavoriet Nick Kyrgios geklopt in de vorige ronde, maar van zijn indrukwekkende niveau bleef niet veel over. Vooral op zijn opslag oogde de Bulgaar kwetsbaar. Edmund profiteerde optimaal en haalde de eerste set binnen.

In de tweede set trok Dimitrov aan het langste eind, maar dat krikte het vertrouwen van de nummer 3 van de wereld niet op. Edmund bleef toeslaan met zijn zware forehand en dankzij een dubbele fout van Dimitrov kwam hij op een set van de halve finales.

En die kans liet Edmund niet liggen. De Hawkeye moest zekerheid brengen, maar het eerste matchpunt was inderdaad het goede. Edmund is de zesde Britse man die zich weet te plaatsen voor een halve finale op een grandslamtoernooi.