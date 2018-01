Cilic zet Edmund opzij en speelt finale tegen Federer of revelatie Chung

Marin Cilic (ATP-6) versloeg de Brit Edmund (ATP-49) vanochtend onze tijd in 3 sets: 6-2, 7-6 en 6-2.

Edmund had in de vorige ronde Masters-winnaar Grigor Dimitrov naar huis gestuurd, maar was niet opgewassen tegen Cilic. Voor de Kroaat is het de eerste keer dat hij de finale bereikt van de Australian Open. Met die overwinning springt Cilic van plaats 6 naar plaats 3 op de ATP-ranking.

In de finale zal hij het opnemen tegen Roger Federer (ATP-2) of toernooirevelatie Chung Hyeon. De Zuid-Koreaanse entertainer won eerder in dit toernooi onder meer al van zesvoudig eindwinnaar Novak Djokovic.

Cilic zou revanche kunnen nemen op Federer voor de verloren Wimbledon-finale van 2017. De 35-jarige Zwitser was toen te sterk voor Cilic en won overtuigend in 3 sets. Het staat trouwens 8-1 in de onderlinge duels tussen de Kroaat en de Zwitser. Alleen in de halve finale van de US Open in 2014 kon hij een keer winnen.